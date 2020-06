Sackboy partira à l’aventure sur PS5 avec Sackboy: A Big Adventure

Véritable mascotte de Sony via les LittleBigPlanet, Sackboy fera désormais cavalier seul et qui plus est 3D. Effectivement, Sackboy: A Big Adventure vient d’être annoncé sur PS5, et avec un trailer dans la plus pure mignonnerie.

Sackboy sur les traces de Super Mario 3D Land

Comparé à un LittleBigPlanet, cette première vidéo de Sackboy: A Big Adventure sera donc bel et bien un jeu de plateformes un peu plus orienté 3D. On retrouvera notre sackboy et divers personnages issus de l’univers LittleBigPlanet.

Sans grosse surprise également, Sackboy: A Big Adventure proposera de la plateforme à la LittleBigPlanet, qui se rapproche plus ou moins d’un Super Mario 3D Land notamment sur l’angle de caméra, mais aussi les divers combats de boss que l’on a pu observer sur cette première vidéo.

Cela dit, le feeling sera très certainement agréable, et les fans de la licence LittleBigPlanet devraient très largement s’y retrouver. Au passage, ce sera Sumo Digital qui s’occupera du développement du soft, et qui s’était attelé au troisième opus de LittleBigPlanet 3, moins convaincant que les deux premiers volets.

Bref, nous verrons de toute façon ce que donnera ce Sackboy: A Big Adventure à sa sortie, même si la direction artistique fera sans doute le boulot d’ores et déjà. Sa sortie est d’ailleurs inconnue pour l’heure, et nous savons juste que le titre déboulera sur PS5.