Deathloop

Deathloop est un jeu d'action développé par Arkane Studios et édité par Bethesda. Il met en scène deux assassins bloqués dans une boucle temporelle sur une île nommée Blackreef. Le joueur incarne l'un des deux, Colt, et doit éliminer plusieurs adversaires avec tout un arsenal bien rempli ainsi que des pouvoirs surnaturels, avant que Julia, l'autre assassin, ne parvienne à le tuer pour faire recommencer la boucle temporelle. Le titre permet également de jouer en multijoueur, en plus du solo, en prenant le contrôle de Julia.