Suicide Squad: Kill the Justice League dévoile son premier trailer en CGI

Après avoir confirmé son existence, Suicide Squad: Kill the Justice League nous avait donné rendez-vous pour le DC FanDome pour plus d’informations, en parallèle de Gotham Knights. Le jeu de Rocksteady s’est donc montré avec une première vidéo en CGI.

Le jeu de Rocksteady en montre un peu plus

Comme prévu, étant donné que le titre n’est pas prévu avant longtemps, aucun extrait de gameplay n’a été diffusé. A la place, on peut voir que l’on pourra incarner Harley Quinn, Deadshoot, King Shark et Captain Boomerang, dans un Metropolis ravagé par ce qui semble être un vaisseau de Brainiac.

Si l’on en juge par le look qu’arbore Superman à la fin du trailer, la Justice League semble être sous le contrôle de Brainiac, ce qui pousse Amanda Waller à envoyer la Task Force X sur le terrain pour repousser les super-héros.

Pour rappel, le titre est prévu comme un jeu service qui pourra aussi être joué en solo, avec des personnages jouables bien différents comme le montre cette première vidéo. On imagine que d’autres vilains seront jouables et que l’on en apprendra plus d’ici la sortie du jeu. La ville de Metropolis est aussi décrite comme étant un personnage à part entière, avec un niveau de détail impressionnant.

Suicide Squad: Kill the Justice League n’arrivera pas avant 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.