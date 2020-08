Braid Anniversary Edition annoncé sur PS4 pour 2021

Le State of Play a annoncé quelque chose que l’on n’a pas du tout vu venir, le retour du jeu indépendant Braid dans une nouvelle version « anniversaire ».

Braid qui utilise le rewind pour revenir 12 ans en arrière

Braid Anniversary Edition s’annonce sur PS4, le jeu indépendant que beaucoup ont connu sur Xbox 360 à l’époque revient dans une version remastérisée sur PS4. C’est en tout cas la seule plateforme annoncée pour le moment même s’il serait étonnant de ne pas le voir ailleurs.

Même si l’on espérait plutôt une suite, Braid reste un excellent jeu indépendant où l’on doit résoudre des puzzle en s’aidant de la maîtrise du temps. En rembobinant ou en faisant des avances rapides par exemple.

Cette version anniversary proposera notamment des graphismes remaniés pour coller, plus qu’à l’époque, à la direction artistique voulant rendre une sorte de peinture vivante. Les animations sont aussi plus fluides et les effets sonores ont également subis des améliorations. Le trailer nous propose une comparaison entre 2008 et aujourd’hui pour un résultat encore plus flagrant.

Braid Anniversary Edition sortira sur PS4 début 2021.