Kena Bridge of Spirits : On fait le point (Gameplay PS5, analyse trailer…)

Parmi les jeux annoncés au cours de la présentation PlayStation 5, il y en a plusieurs qui se sont démarqués. Evidemment, Ratchet & Clank et Horizon Forbidden West, qui sont de grosses licences, mais sur la scène indépendante, il y a un certain Kena Bridge of Spirits sorti de nulle part.

Le (premier) titre du studio Ember Lab a fait sensation, notamment avec sa qualité d’animation impressionnante. Les premières images nous font penser à une production Pixar ou Dreamworks et il nous promet une aventure enchanteresse et poétique. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Kena Bridge of Spirits dans cette vidéo qui est prévu en fin d’année sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.