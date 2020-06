Après avoir été annoncé lors du PC Gaming Show de l’E3 2019, Chivalry 2 ressort enfin sa plus belle lame lors du IGN Summer of Gaming pour nous dévoiler un nouveau trailer.

Les versions consoles confirmées

Mais en plus de nouvelles images pleines d’armures rutilantes, le titre précise dans la foulée qu’il sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en plus de sa sortie sur PC via Epic Game Store. En plus de cela, du cross-play entre toutes les plateformes sera présent histoire de faire jouer tous les chevaliers en herbe ensemble.

Cependant, aucune date de sortie n’a été précisée pour le titre.