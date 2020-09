Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake s’annonce officiellement en vidéo sur PC, PS4 et Xbox One

Comme prévu et suite aux nombreux leaks, l’Ubisoft Forward a officialisé pour de bon Prince of Persia : Les Sables du temps remake dans une première vidéo. De quoi redonner un petit coup de jeune à notre prince de perse.

Un remake prometteur ?

Longtemps mis au placard après l’échec cuisant que fût Prince of Persia : Les Sables Oubliés, Ubisoft décide de relancer la franchise avec un remake du premier volet de la trilogie originale. Pour ceux qui ne l’ont pas connu à l’époque, il s’agit là du premier volet de la trilogie Prince of Persia, si l’on ne compte pas Prince of Persia : Les Sables Oubliés qui se situe entre ce premier volet et Prince of Persia : L’âme du guerrier, et qui est sorti bien plus tard soit en 2010.

Qu’à cela ne tienne, ce premier trailer nous dévoile un titre qui graphiquement pourrait faire mieux, surtout au niveau des visages. Cependant, le reste semble pour le moins correct pour un remake.

Au-delà de ça, nous y apprenons que le soft se dotera de quelques améliorations de gameplay dont un système de verrouillage des ennemis, et bien évidemment des cinématiques entièrement retravaillées. Cerise sur le gâteau, le Prince of Persia original de 1989 sera directement déblocable dans le jeu, histoire de faire marcher la nostalgie chez les anciens joueurs. Pour l’heure en tout cas, nous attendons d’en voir encore plus sur le jeu, qui semble être encore en version alpha.

Le point sur la date de sortie et les bonus de précommande

Au niveau de la date de sortie qui plus est, Prince of Persia : Les Sables du Temps débarquera d’ici le 21 janvier 2021. Concernant les plateformes, le titre sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Pas de PS5 ni de Xbox Séries X ou S au programme pour le moment en somme, même si cela ne saurait tarder.

Enfin, si vous précommandez Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake vous recevrez l’ensemble « Retour aux sources » soit :

Le tenue originelle du Prince

L’ensemble d’armes originelles

Un filtre classique pour jouer à la version originale.

Voilà de quoi contenter les fans de la franchise. Pour rappel, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake sera de sortie le 21 janvier 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.