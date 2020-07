Sea of Stars, véritable successeur de Chrono Trigger ? Tout savoir

En mars dernier, le studio Sabotage, réputé pour l’excellent The Messenger, nous a fait la surprise d’annoncer une campagne Kickstarter pour Sea of Stars, leur prochain projet. Prévu pour 2022 sur PC et consoles, le titre est au début de son développement mais a déjà de quoi attirer tous les regards. Il faut dire qu’il se définit très bien comme successeur spirituel de Chrono Trigger et les amateurs de JRPG à l’ancienne ont de quoi l’attendre. On fait le point sur toutes les informations connues sur le soft dans cette vidéo.