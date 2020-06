Pragmata : le nouveau titre de Capcom prévu sur PS5 pour 2022

Dans la salve des nouvelles annonces durant la conférence de la PS5, Capcom a présenté un autre titre, en marge de Resident Evil Village, dont le titre est finalement confirmée. À l’allure futuriste, Pragmata vous plongera dans un univers rempli de chats cyborgs et de robots en tout genre.

Bienvenue dans l’espace

Alors que Capcom prévoit depuis quelques temps d’investir dans l’esport, et que de nombreux jeux sont encore dans les tuyaux, Pragmata détonne et pose le cadre dès sa première bande-annonce. Dans une ville qui semble à l’arrêt, un astronaute (qui ferait palir Elon Musk) retrouve une petite fille ainsi que son chat cyborg avant que le ciel ne leur tombe littéralement sur la tête.

Très mystérieux, Pragmata n’a dévoilé que peu de choses de son histoire, de son gameplay et de son univers. La fin laisse penser qu’il s’agit là d’une simulation, une sorte de Truman Show spatial.

À l’inverse d’autres jeux annoncés lors de cette conférence qui arriveront en fin d’année ou en 2021, il faudra attendre encore un peu pour Pragmata puisque le titre de Capcom n’arrivera qu’en 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox One Series X. Plus d’informations seront dévoilées dès l’année prochaine.