Hogwarts Legacy : Un RPG Harry Potter en monde ouvert annoncé

L’événement PlayStation 5 a créé la surprise en annonçant un nouveau jeu Harry Potter qui nous plongera dans le passé de Poudlard avec Hogwarts Legacy.

Poudlard au XIXe siècle

Les rumeurs qui annonçaient un RPG Harry Potter ambitieux (dont une séquence de gameplay avait fuité) avaient finalement raison. Hogwarts Legacy nous plongera donc dans la célèbre école pour sorciers de Poudlard dans les années 1800. On y incarnera un étudiant qui porte la clé d’un ancien secret qui pourrait être une grande menace pour le monde des sorcier. Vous serez notamment capable de maîtriser une ancienne magie.

Plus précisément, il s’agit d’un RPG Open World qui reprendra bien évidemment l’univers des romans Harry Potter. De nouveaux lieux seront introduits, en outre il sera possible de concocter des potions, améliorer vos talents et lancer de puissants sortilèges. Vos choix auront apparemment une certaine importance puisque vous pourrez utiliser votre magie pour le bien ou pour votre propre profit.

Le soft est développé par Wizading World, Portkey Games, et Avalanche (qui n’est pas le Avalanche Studio responsable des Just Cause).

Hogwarts Legacy sortira en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.