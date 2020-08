Horizon Forbidden West sur PS5 : Tout savoir et analyse du trailer

Officialisé à la fin de la présentation des jeux à venir sur PlayStation 5, Horizon Forbidden West fait déjà partie des jeux les plus attendus. Il faut dire que son prédécesseur, Horizon Zero Dawn, a su conquérir le cœur des joueurs et, en dépit de quelques défauts, proposer une aventure solide.

Si pour le moment, nous n’avons pas encore vu de gameplay, nous avons cependant suffisamment d’éléments pour vous proposer une vidéo sur tout ce qu’il faut savoir de cette suite, tout en analysant la première bande-annonce. On vous rappelle que Horizon Forbidden West est attendu en exclusivité PlayStation 5 à une date inconnue.