Le remake de Gothic sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X

En rachetant le studio Piranha Bytes, THQ Nordic avait proposé une démo jouable pour un éventuel remake de Gothic premier du nom. Il faut croire que cette sorte de teaser jouable a enthousiasmé les joueurs, puisque THQ Nordic annonce que le jeu complet est bien en développement.

Un remake prévu pour la next-gen

L’éditeur annonce même qu’un nouveau studio basé à Barcelone s’occupera de ce remake, qui devrait arriver au plus tôt en 2021. On apprend dans le même temps que les plateformes concernées sont le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

C’est bien le retour des joueurs qui a conditionné la production de ce remake. 180 000 personnes ont pu tester la démo, et parmi ceux qui ont fourni un avis sur la démo, plus de 94% d’entre eux se montraient favorables à ce que le remake soit produit. Un sacré engouement qui a été tiré d’un document que l’on peut voir, avec tout plein de données à analyser.

THQ Nordic est évidemment aux anges, et l’un des dirigeants, Reinhard Pollice, s’est exprimé sur le sujet : « Nous relevons le défi de développer un remake complet de Gothic qui restera aussi fidèle que possible à l’expérience originale et représentera le monde de Gothic avec des graphismes de haute qualité tout en modernisant consciencieusement certaines mécaniques de gameplay« .