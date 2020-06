Gran Turismo 7 annoncé sur PlayStation 5

Gran Turismo 7 vient d’être annoncé officiellement lors du show PlayStaytion concernant les jeux PS5. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que plusieurs fuites laissaient entendre le retour de la simulation automobile.

Peut-il revenir dans la course face à Forza ?

Après une petite descente au enfer et une concurrence rude, surtout du côté de Microsoft avec un Forza toujours en pleine forme, Sony veut relancer sa licence phare de simulation automobile ayant gagnée ses titres de noblesse sur PS2. Et ce sera donc sur PS5 qu’il tentera de reprendre la main avec un premier trailer dévoilé et quelques minutes de gameplay en mode cockpit.

Présenté par Kazunori Yamauchi, le titre devrait combler les fans selon ses paroles en particulier le mode campagne. En outre, le jeu devrait utiliser la nouvelle technologie de son 3D largement mise en avant par Sony pour sa PS5. Grâce à cette technologie, vous pourrez donc entendre entre autres la position des autres voitures sur la piste de course.

Gran Turismo 7 sortira sur PlayStation 5 à une date encore indéterminée.