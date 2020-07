Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man : Miles Morales est un spin-off de Marvel's Spider-Man, et l'un des premiers jeux exclusifs à la PS5. Le titre se présente sous la forme d'un standalone, et suit les débuts de Miles Morales en tant que super-héros, quelques mois après la découverte de ses pouvoirs. Ces derniers sont quelques peu différents de ceux de Peter Parker, ce qui se traduira par un gameplay unique et des mouvements qui sont propres à Miles. Le jeu profitera des nouvelles technologies de la PS5, avec des temps de chargement quasi-inexistants et du ray-tracing.