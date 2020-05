Flea Madness annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X pour 2021

Crytivo et Missset viennent d’annoncer un tout nouveau titre, Flea Madness, prévu pour 2021 sur PC et les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. Les premières images et une bande-annonce ont été mises en ligne, histoire de découvrir ce qui nous attend dans ce titre.

Une aventure multijoueur

Présenté comme un jeu de mêlée multijoueur, Flea Madness est un titre qui vous fera incarner une puce extraterrestre. On rejoindra alors une équipe et l’on pourra chasser, manger et écraser nos amis et ennemis à travers du jeu en équipe ou à travers un mode Flea For All, où il ne peut n’y avoir qu’une puce.

On aura des objectifs à prendre, des puces aux compétences diverses, que l’on pourra améliorer et les développeurs mettent en avant la nervosité des mécaniques : « une puce qui hésite est une puce morte ». Il faut avouer que les premières images nous font quelque peu penser au concept de Plants vs Zombies. Sans doute l’interface et le côté coloré qui aident pas mal.

La sortie est prévue pour 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Une alpha a eu lieu ce week-end et d’autres phases de test sont prévues.