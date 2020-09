On aura attendu longtemps les dernières informations capitales concernant la PlayStation 5, notamment sa date de sortie et son prix selon les versions. Alors que tout le monde attend désormais le départ pour précommander sa console, nous vous indiquons tout ce qu’il faut l’avoir en avant-première.

Où précommander la PlayStation 5 ?

Pour commencer, voici tous les liens pour précommander votre PlayStation 5. Que ce soit la version avec ou sans lecteur blu-ray, les deux versions peuvent être réservées dès maintenant chez différents revendeurs :

Précommander PS5 blu-ray

Précommander PS5 digitale (sans lecteur)

Quand la PS5 sera t-elle en précommande ?

Sony aura finalement attendu le dernier moment pour lancer la machine. Avec l’annonce de la date et du prix, tout s’accélère et les amateurs du constructeurs risquent de ne pas avoir le temps de respirer. Préparez-vous ça démarre bientôt. Les précommandes sont lancées ce 16 septembre au soir.

Selon nos sources, il y aura plusieurs vagues de précommandes et des approvisionnements réguliers de stocks. Néanmoins, si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop, surtout si vous souhaitez l’avoir lors de sa sortie officielle.

Avec la crise sanitaire qui a touché tout le monde, on imagine que les stocks ne seront pas aussi grands que ce qu’avait prévu Sony au départ. Rappelons tout de même que Sony à démenti récemment les informations du site Bloomberg sur ces dernières. Néanmoins, on imagine que les attentes seront énormes pour cette PS5 en particulier en France où Sony est en position de force avec une PS4 qui a mieux marché que la Xbox One au niveau des ventes.

Afin d’être certain de l’avoir entre vos mains le 19 novembre prochain, on conseille de réserver d’abord sur les sites marchands tels que Amazon, La Fnac, Micromania, Cdiscount ou encore Leclerc. Nous vous tiendrons au courant concernant les précommandes le jour et même l’heure de la mise en ligne.

Packaging PS5

Si vous vous demandez ce que contient le pack avec la PS5, voici ce que l’on peut trouver à l’intérieur du packaging :

La console, évidemment (dans sa version avec lecteur ou digitale)

La manette DualSense

Un socle

Un câble HDMI

Un câble d’alimentation

Un câble USB

Le manuel d’instructions

Une copie numérique de Astro’s Playroom

Notez que les autres accessoires (casque, télécommande…) sont bien vendus séparément

A quel prix et quand sort la PS5 ?

Comme déjà longuement évoqué dans notre article lors de l’annonce de Sony, la PlayStation 5 sortira le 19 novembre dans nos contrées françaises. La version avec lecteur de disque blu-ray sera disponible au prix de 499€ tandis que la version digitale sera tarifiée à 399€.

Vous pouvez également consulter notre guide ultime de la PS5 pour tout connaître de la console.