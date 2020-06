Little Devil Inside : Une sortie sur PlayStation 5 annoncée

La conférence Sony autour des jeux PlayStation 5 et de l’aspect de la machine est terminée. Certains retiendront les grosses annonces, notamment celles de Resident Evil VIII et de Horizon : Forbidden West, d’autres auront remarqué les quelques jeux plus indépendants s’étant glissés dans le listing. Parmi eux, un certain Little Devil Inside, qui vous dit peut-être déjà quelque chose si vous êtes familiers de l’univers du jeu indé.

Une sortie sur PlayStation et sur PC

Lancé sur Steam Greenlight en 2015, Little Devil Inside possède une recette qui a de quoi faire saliver. Outre sa direction artistique sympathique, cet Action-RPG signé Neostream propose un mélange de survie et d’exploration dans un monde semi-ouvert.

Alors que sa version finale n’est toujours pas disponible sur PC, nous apprenons cette nuit que le titre connaîtra avant cela une parution sur PlayStation 4 et sur PS5. L’occasion pour le titre de se montrer un peu plus, via un trailer qui dévoile plusieurs de ses environnements.

Aucune date de sortie pour le moment. Nous savons néanmoins que Little Devil Inside, dans sa version terminée, sera une exclusivité temporaire aux consoles de la gamme Sony, et connaîtra ensuite une sortie sur PC.