In Sound Mind s’offre pas moins de 6 minutes de gameplay horrifique

Lors du Future Games Show, In Sound Mind s’est un peu plus dévoilé lors d’une longue vidéo de 6 minutes de gameplay. Le jeu avait déjà fait parlé de lui lors du PC Gaming Show. Une démo est par ailleurs déjà disponible sur Steam.

Des puzzles et de l’action

Ce FPS orienté horreur psychologique semble miser sur une ambiance angoissante, avec des miroirs qui se brisent, des créatures qui vous suivent, d’étranges mannequins amicaux et des ombres agressives. Vous serez aux prises avec des monstres créés à partir des phobies, des paranoïas et des perceptions déformées que les gens ont d’eux-mêmes. Les développeurs avouent s’être inspirés d’Half-Life et de la série Resident Evil pour l’ambiance.

Mais si le jeu inclura des puzzles ou encore des mécaniques basées sur la lumières, il n’en oublie pas le divertissement et promet des scènes d’actions et des combats de boss. Les développeurs promettent d’explorer “des souvenirs terrifiants, dotés d’énigmes, mécanismes, armes et combats de boss uniques” et une bande-son composée par The Living Tombstone, qui avait officié sur les musiques de la licence Five Nights at Freedy’s.

La vidéo nous présente plusieurs lieux et mécaniques de gameplay, qui essayent de se diversifier, le tout commenté par les développeurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce qui semble réel est plus que jamais incertain.

In Sound Mind est pour l’heure prévu pour un vague 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X. En attendant, vous pouvez toujours vous essayer à la démo sur Steam.