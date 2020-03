Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone est un free to play affilié au jeu précédemment sorti d'Infinity Ward : Call of Duty Modern Warfare. Disponible gratuitement pour tous, ce titre réunit 150 joueurs sur une même carte et offre deux modes de jeu : Battle Royale et Pillage. Le premier est un mode de jeu classique pour le genre à jouer seul ou en équipe, et qui récompense la dernière escouade en vie. Le deuxième mode de jeu, Pillage, récompense l'équipe qui arrive à acquérir le plus d'argent en 30 minutes. Call of Duty Warzone s'équipe également de quelques nouveautés, comme le système de goulag qui permet de ramener un joueur à la vie ou le système de contrats qui attribue des objectifs bien précis à une escouade pendant une partie.