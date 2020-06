Lost at Sea annoncé, un jeu d’aventure sur la vie

L’éditeur Headup Games semble décidément plutôt en forme au cours de ce Guerrilla Collective. Après avoir présenté Cardaclysm hier, voici que l’on nous annonce Lost at Sea, un jeu d’aventure sur la vie, développé par Studio Fizbin et qui arrivera sur PC en 2020.

Une aventure sur la vie

Quelques images, un trailer et un court descriptif. Lost at Sea reste encore assez mystérieux mais est présenté comme un jeu d’aventure qui nous parlera de la vie. « Un jeu sur chacun de nous et l’incroyable aventure à laquelle nous participons tous » peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le titre abordera des thèmes comme l’amour, l’amitié, la famille, la liberté ou encore la carrière. La mort aussi, inévitable dénouement, fera partie des thématiques. On peut s’attendre à un titre porté par son ambiance et son histoire et le tout arrivera sur Steam d’ici la fin de l’année.