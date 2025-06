Les cristaux chiraux servent à énormément de choses. Ils permettent de faire léviter vos transporteurs flottants, de réparer toutes les constructions de toutes sortes et d’en améliorer la plupart au niveau 3. Elles servent également de munitions pour certaines armes ou sont nécessaires pour se servir des cristaux d’Échoué ou pour se servir du soutien aérien du Magellan. Voici nos conseils pour ne jamais être en manque de ces précieuses ressources.

Collectez-en dès que vous le pouvez

La meilleure manière de posséder un maximum de cristaux chiraux rapidement est de ne pas hésiter à s’arrêter ou faire des écarts sur le chemin pour en ramasser. Les cristaux chiraux se forment en ressemblant à une main dorée qui sort du sol. Plus la main est grosse et plus il y a de mains, plus la récolte en cg est importante.

Une petite main rapportera quelques cg, et pas beaucoup plus qu’une dizaine. Deux mains rapporteront quelques dizaines de cg. Trois mains peuvent rapporter aux environs de 100 cg. Prendre l’habitude d’en ramasser très tôt vous donnera un matelas confortable et vous pourrez jauger de mieux en mieux à leur approche s’il s’agit d’une triple main ou non.

Car si vous pouvez en ramasser à pied et à moto sans avoir besoin de la quitter, quand vous conduisez un camion, s’arrêter toutes les cinq secondes devient vite lassant. Heureusement, et vers la fin du jeu, vous bénéficierez d’un outil permettant de palier cette contrainte.

Fouillez les mines et les flaques de poix

Il existe aussi des groupes de gisements de cristaux chiraux un peu partout dans le monde ouvert de Death Stranding 2. Ils se trouvent systématiquement autour des mines que vous restaurez, qu’il s’agisse des grandes mines disposant d’installation, ou des simples puits. Cherchez les flaques de poix près d’elles et ratissez ses environs pour tomber sur ces gisements.

On trouve aussi des flaques de poix dans la nature, entre le Refuge animalier et l’autoroute qui passe à côté, sur le chemin entre le Pizzaiolo et l’Architecte, ou bien dans le canyon près de l’Analyste de données. D’autres groupes de gisements de cristaux chiraux sont aussi dispersés dans la nature sans présence de flaque de poix. C’est le cas dans le désert rouge australien, par exemple.

Notez que ramasser ces groupes de gisements est permanent. Autrement dit, ils ne réapparaîtront pas, contrairement aux mains dorées que l’on trouve partout.

Éliminez les Échoués flottants

Les Échoués représentent la source la plus prolifique de cristaux chiraux. Et l’espèce la plus facile à vaincre reste, comme pour le premier épisode, les espèces de ballons gonflables vivants. Sauf que celles fois, une partie d’entre eux lâchent des cristaux chiraux en disparaissant. Vous trouverez ces groupes de bestioles au niveau des plages, à plusieurs endroits. Par exemple :

Entre le Centre de Distribution F2 sud et l’Inventeur

En contrebas de l’autoroute entre le Fort-relais de l’est F4 et le Fort-relais du Sud F6

Légèrement à l’ouest du Pêcheur

Au-dessus les blocs de glace au sud de M. Impossible

Privilégiez des armes a minima à moyenne portée, comme la mitrailleuse ou le fusil d’assaut, avec suffisamment de munitions, pour éliminer sans trop de problème les Échoués gonflables. Restez à distance car sinon ils viendront vers vous et exploseront.

Il existe des Échoués flottants rouges qui, une fois touchés, attireront les autres situés à proximité. Faire exploser un rouge dans cette situation entraîne donc une réaction en chaîne. Pour échapper à vos balles, les Échoués que vous aurez loupé iront se coller au sol pour imiter la forme d’un rocher. Soyez donc vigilant si vous vous mettez à bouger. Si votre odradek reste à l’affût, c’est qu’il en reste.

Éliminez les Échoués guetteurs rouges, dorés et géants

Les Échoués guetteurs sont plus dangereux, mais rapportent plus que les flottants. Attention, nous parlons bien des Échoués de base, et non pas les veilleurs, autrement dit ceux qui peuvent vous voir. Il existe plusieurs zones d’Échoués guetteurs. Par exemple :

Au Mexique, dans les ruines au pied de l’Ancien laboratoire de recherche où se trouve Alex Weatherstone

Dans l’usine désaffectée dans laquelle vous accomplissez la commande n°28, et après avoir terminé celle-ci

Dans la grande zone pluvieuse et en ruine entre le Fort-relais de l’est F4 et le Chasseur de fantômes

Au milieu des ruines des gratte-ciel en descendant la montagne au nord-est de l’Observatoire environnemental de l’est

Dans l’usine désaffectée au sud de l’Aventurier après y être passé durant l’histoire principale

Contrairement aux Échoués flottants, les guetteurs laissent systématiquement un gisement plus ou moins gros de cristaux chiraux une fois vaincu. Mais les plus intéressants à vaincre sont les guetteurs rouges et dorés car ils rapportent énormément de cristaux chiraux. Attention, ils ne restent pas sur place et les dorés sont même extrêmement mobiles.

Une manière radicale de les vaincre sans besoin d’arme et de munition consiste à couper leur cordon avec l’Hémo-boomerang, une fois obtenu. Enfin, chaque zone d’Échoué contient un ou plusieurs Échoués géants qui, eux aussi, lâchent une très grande quantité de cristaux en « mourant ». Seulement, là, les armes sont obligatoires car ils ne disposent pas de cordon.

Éliminez les Échoués absorbeurs

Voici la source de cristaux chiraux la plus généreuse mais provenant aussi du danger le plus redoutable : les absorbeurs. Sont appelés ainsi les Échoués adoptant une forme animale ou étrange, comme une main vivante ou un crâne fendu en deux. Sorte de mini-boss, ils sont bien sûr plus résistants et redoutables, et posséder des armes à feu est obligatoire.

Utiliser un cristal d’Échoué est aussi une excellente solution de les vaincre, mais attention à ne pas trop dépenser de cristaux chiraux sous peine d’avoir une collecte moins intéressante à l’arrivée. Plusieurs centaines, voire plus d’un millier de cg découlent d’une victoire contre un absorbeur.

On rencontre les absorbeurs lorsque l’on a été englouti par des chasseurs, à la suite d’un contact avec un guetteur. On peut aussi tomber dessus directement dans des zones bien spécifiques. C’est le cas à deux reprises sur le chemin entre la Métagénomiste et le Centre de distribution de l’est (F5), ou sur celui entre le Pizzaiolo et la Mine du lac de poix, passé un certain moment dans l’histoire principale.

Une excellente méthode pour avoir beaucoup de cristaux en peu de temps consiste donc à éliminer un maximum d’Échoués guetteurs dans une zone (surtout les rouges, dorés, et géants) pour gagner plus d’un millier de cristaux (voire plusieurs). Mais gardez au moins un seul Échoué basique en vie.

Puis, quand vous êtes prêt, laissez-vous toucher par l’Échoué restant et laissez-vous également vous faire engloutir pour être amené devant un Échoué absorbeur. Enfin, éliminez celui-ci pour obtenir plusieurs centaines de cristaux supplémentaires d’un coup.

Débloquez l’amélioration APAS boostant la collecte…

Une fois le 3e niveau de connexion obtenu avec la Métagénomiste, elle vous offrira une amélioration pour APAS « Boost de rendement de cristaux chiraux ». En activant cet upgrade, vous avez une chance de ramasser davantage de cristaux chiraux que d’habitude.

Lorsque c’est le cas, la notification sur la gauche de l’écran indiquera « Grande quantité de cristaux chiraux collectée ». À titre d’exemple, les gisements les plus gros peuvent dépasser les 170 cg grâce à cette amélioration. Elle doit donc faire partie de vos priorités dans votre build APAS.

… et l’amélioration de BPAS qui vous en donne sans aucun effort

L’amélioration précédente n’est pas la seule à même de pouvoir augmenter votre récolte de cristaux chiraux. Un des tout derniers preppers accessibles, BPAS, vous donnera accès à une ultime amélioration. Dès la première étoile de connexion atteinte avec le prepper, vous obtiendrez « Super extraction de chiralium ».

Une fois cet upgrade activé, vous gagnerez continuellement 1 cg de cristal chiral toutes les deux secondes sans rien faire. Cela reste moins efficace que ramasser directement des cristaux chiraux, mais vu que vous gagnez des cg sans même y penser, l’amélioration reste un excellent complément en fin de jeu.

Vous êtes désormais préparé pour ne jamais manquer de cristaux chiraux. Retrouvez toutes les informations et astuces de Death Stranding 2 au sein de notre guide complet.