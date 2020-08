Bugsnax

Dans ce jeu, on incarne un journaliste qui va décider d'investiguer sur l'île des Bugsnax au déplaisir de C. Clumby Clumbernut, la rédactrice en chef du journal. Sur place, le joueur aidera les habitants des environs ainsi que le maire de Snaxburg à accomplir plusieurs tâches consistant généralement à étudier et capturer les Bugsnax. Les actions du joueur amèneront les anciens habitants de Snaxburg à revenir vivre sur les lieux, permettant à la ville de redevenir active et pleine de vie.