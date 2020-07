Project Athia sera bien un jeu en monde ouvert

Officialisé lors de la conférence PlayStation 5, Project Athia est encore un projet très mystérieux. Le premier teaser nous a mis une claque avec seulement quelques secondes. Néanmoins, on ne sait pas trop ce qui nous attend, si ce n’est que Gary Whitta (Star Wars Rogue One) a participé à la création de l’univers. Cependant, quelques nouvelles informations viennent de tomber.

« Vive la PS5 »

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, s’est confié lors d’une interview accordée au magazine japonais Weekly Tokyo Keizai Plus (relayée par Gematsu). Au cours de celle-ci, Matsuda-san explique que « le jeu Project Athia, que nous publierons sur PlayStation 5, est un titre du style monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent se déplacer librement dans le monde du jeu ».

Il a également fait les éloges de la future console de Sony : « la PS5 améliore considérablement la technologie vidéo, notamment avec l’application de la réflexion de lumière du ray-tracing. Comparé à ce que vous voyez sur PC, c’est presque identique. En utilisant ces caractéristiques spéciales, nous sommes en mesure de créer des images incroyablement précises ». Il termine notamment son discours avec un « nous n’arrêterons jamais de développer pour des plateformes haut de gamme telles que la PS5 ».

Bien content de ce nouveau support, Yosuke Matsuda n’hésite pas à complimenter la machine. Pas plus d’information au cours de cette interview, et il faudra sans doute patienter encore un peu avant de revoir ce Project Athia, qui, rappelons-le, n’est pas le nom définitif du jeu. Celui-ci sortira sur PC et PlayStation 5 à une date inconnue.