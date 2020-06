Paradise Lost donne des détails sur son univers uchronique

Après un trailer dévoilé récemment, Paradise Lost nous dévoile son scénario et son contexte historique lors de cette conférence « Future Games Show ». A l’image d’un Wolfenstein, Poly Amorous et All In ! Games nous propose ici un autre « et si l’Allemagne nazi n’avait pas perdu la Seconde Guerre mondiale ».

Un avenir ou tout le monde a perdu

Dans cette uchronie, les nazis n’ont pas non plus gagné la guerre, mais il ont ravagé toute l’Europe avec l’arme nucléaire en voulant stopper l’avancée soviétique. Ainsi, tout le territoire est devenu pratiquement inhabitable pour les mortels. Nous sommes alors plongé en 1960 dans ce cadre fort déprimant. On incarnera un jeune polonais âgée de 12 ans dont le périple sera motivé par un drame personnelle. Ce dernier va alors trouver un bunker appartenant aux nazis. A première vue, l’enceinte semble vide, mais qu’est-il donc arrivé aux personnes censées être abritées dans ce lieu ?

Il sera donc question de découvrir les secrets que renferment ce bunker dans une aventure qui mise apparemment beaucoup sur sa narration. Même si le tout parait très linéaire, les développeurs promettent que les choix que vous ferez auront une incidence sur votre parcours.

Paradise Lost arrivera sur PC, PS4 et Xbox One.