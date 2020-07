Earthlock 2 annoncé pour 2022 sur actuelle et nouvelle génération

Après un premier volet sympathique mais loin d’être marquant, la série développée par Snowcastle Games fait son retour. Earthlock 2 vient d’être annoncé sur actuelle et future génération et livre ses premières informations. On fait le point sur ce qu’il faut savoir sur cette suite.

Un projet plus ambitieux

Tout comme son prédécesseur, Earthlock 2 nous plonge sur la planète Umbra, dont l’absence de rotation a plongé une face dans les ténèbres permanentes et l’autre dans une lumière constante. Contrairement au premier opus, cette suite se veut bien plus ambitieuse. Elle délaisse le RPG au tour par tour et limité dans son exploration pour un action RPG en monde ouvert.

On nous promet des « mécaniques complexes et parfaitement imbriquées, de façon à offrir l’aventure la plus personnalisée possible ». Un premier teaser et quelques images ont été dévoilées pour cette occasion et l’on nous donne rendez-vous en 2022 pour sa sortie sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.