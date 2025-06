Test Out of Sight – Un concept unique, malin mais terriblement frustrant à la fin

Out of Sight est le premier vrai jeu du studio The Gang. Basé en Suède, le développeur s’essaie au genre horrifique, avec une petite touche de Little Nighmares et Among The Sleep dans l’esthétique, et un gameplay prônant l’originalité. Un pari qui a de quoi rendre curieux, surtout que les références qui ont inspiré les développeurs sont incontestablement des valeurs sûres. Disponible depuis le 22 mai dernier sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch et même sur Meta Quest pour sa version VR, force est de constater que Out of Sight est une bien chouette aventure horrifique, qui nous laisse toutefois une sensation d’inachevé.

Conditions de test : Nous avons terminé Out of Sight en 3 heures de jeu, en prenant notre temps. Le titre a été testé sur PC à la manette avec 32Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50Ghz).

Le manoir de l’enfer

Au premier abord, la narration d’Out of Sight est bougrement charmeuse. Vous prenez le contrôle de Sophie, une petite fille aveugle ayant le pouvoir de voir à travers les yeux de son nounours, Teddy. Emprisonné dans un manoir dangereux où rôde maitresse Janna et son acolyte Clayton, notre héroïne aura pour objectif de s’enfuir. Pour ce faire, notre enfant va devoir aller au sommet de la bâtisse, et y trouver une fenêtre permettant de prendre la poudre d’escampette.

L’intrigue, sur les premières minutes, nous donne l’eau à la bouche. Sophie est intéressante, et les deux dangereux protagonistes sont aussi mystérieux qu’effrayants lorsqu’ils sont à nos trousses. De plus, la relation qu’a la petite avec son ours en peluche est très touchante, et avec une pointe de poésie bien sentie.

La seule ombre au tableau, cependant, proviendra de toute l’intrigue. En dehors de quelques moments de flottement peu agréables et des éléments qui sont prévisibles, ce seront également les pseudo révélations et la fin qui vont nous décevoir. Cette dernière nous apporte finalement plus de questions que de vraies réponses sur le passé de tous nos protagonistes. La frustration est bien présente et vu le final du titre, il est fort probable que les petits gars de The Gang nous concoctent une suite.

Au-delà de cet aspect un poil décevant dans la trame, la direction artistique du jeu dispose d’un cachet plus qu’hypnotisant. Outre sa mise en scène qui en a clairement sur le capot et qui permet d’apporter des moments de tension palpable, l’esthétique du jeu tout en entier est plus que flatteuse. On y trouve comme cité au début de notre test, des influences Little Nightmares/Among the Sleep dans l’habillage, pour un résultat vraiment détonnant. En mixant le côté enfantin/naïf et lugubre, Out of Sight parvient à apposer sa propre patte graphique, qui fonctionne du feu de Dieu.

Teddy sight

Out of Sight propose un gameplay avec une approche des plus originales à première vue. L’ours en peluche étant les yeux de Sophie, le titre va tout d’abord pencher en vue subjective lorsqu’elle le porte. Dans ces phases-là, vous devrez juste progresser jusqu’au prochain puzzle à résoudre, ou bien vous lancer dans des séquences d’infiltration. Autrement dit, vous devrez éviter que Clayton ne vous attrape, et vous faire ainsi discret en évitant certains pièges posés, qui peuvent attirer l’attention de nos ravisseurs ou des fantômes des enfants perdus.

Dans un second temps, des énigmes seront à résoudre. De manière générale, des coussins seront parfois là pour permettre à Sophie de poser sa peluche en pressant une seule touche. C’est à partir de là que vous prenez précisément le contrôle de l’héroïne à la troisième personne. Cette dernière pourra évidemment escalader quelques plateformes, mais aussi activer quelques mécanismes, voire pousser des objets quand il le faut. Le tout, pour permettre conjointement à elle et son ourson une progression en parfaite harmonie.

La construction globale du jeu n’est pas si mauvaise de base. En effet, en plus de ce gameplay à double lecture et des phases de jeu permettant d’essayer de casser la routine, force est de constater que tout est bien pensé en matière de Level-design. Bien entendu, tout y est dirigiste, mais complètement maitrisé dans l’exécution, jusque dans les énigmes à effectuer, agréables.

Même si cela reste plaisant, nous pourrons être agacés par la facilité déconcertante des puzzles. Effectivement, le timing pour réaliser ces casse-têtes est d’une simplicité enfantine, et quelques passages vont nous demander de récupérer une clé pour ouvrir une porte. Le concept tourne hélas vite en rond. Même s’il y a le pouvoir de Teddy permettant de casser des mécanismes via sa force télékinétique, cette feature est, elle aussi, terriblement sous-exploitée.

Le résultat est donc frustrant, au même titre que la pauvreté des jumpscares. Certains arrivent à nous surprendre au début, mais le tout est finalement trop léger au fil du jeu pour véritablement nous surprendre. Seules les phases de courses-poursuites face à Janna ou Clayton arrivent à nous faire ressentir cet aspect oppressant et une certaine tension. Qui plus est, nous pourrons aussi vite souffler fort face aux imprécisions de gameplay agaçantes et aux divers bugs, forçant à relancer le jeu au dernier checkpoint.

En dehors de ça, sachez également que Out of Sight a visiblement été à la base taillé pour la VR. Notez qu’une version en réalité virtuelle est déjà disponible en accès anticipé sur Steam. On ne sait pas précisément quand il sera disponible en version définitive, mais force est d’admettre que tester cette mouture pourrait s’avérer intéressant, le soft étant immersif même jusqu’à son sound design.

L’aspect sonore, du niveau d’un Hellblade

Justement, le sound design de la production de The Gang est indéniablement l’un de ses gros points forts. En plus de disposer de thèmes musicaux en parfaite adéquation avec cet univers angoissant et pesant, Out of Sight se la joue aussi Hellblade. Que ce soit dans les chuchotements de la fillette jusque dans les spectres qui nous murmurent des choses, tout est taillé pour nous laisser complètement immergés dans cette ambiance lugubre et glaçante. Il est vivement conseillé d’y jouer avec un casque audio, pour ressentir toute l’ambiance sonore parfaitement orchestrée par le développeur.

À l’exception de l’habillage artistique fabuleux que nous avons évoqué au début de test, sachez que le jeu est également au poil visuellement. Le souci du détail dans les textures est à noter, et le titre est bien optimisé pour passer un excellent moment dessus. Que ce soit dans la plupart des panoramas de ce sinistre manoir jusque dans les effets visuels de qualité, The Gang réalise un sans-faute avec son titre. Il y aura peut-être quelques bugs qui viendront ternir l’expérience, mais dans l’absolu, Out of Sight est aussi beau graphiquement qu’artistiquement.