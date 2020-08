Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger est un FPS rythmique développé par The Outsiders et édité par Funcom. On y incarne l'Inconnue, être mi-humaine mi-démone, qui veut se venger de la Juge Rouge. Pour cela, il faudra traverser tout l'enfer et se débarrasser des hordes d'ennemis en tirant en rythme avec la musique pour espérer faire le meilleur score possible. Il y a donc un mode histoire pour suivre la quête de l'Inconnue et un mode Challenge pour améliorer son score et passer devant ses amis dans les classements en ligne. Les musiques du jeu sont originales mais interprétées par les chanteurs de groupes tels que Arch Enemy, Trivium ou Dark Tranquility.