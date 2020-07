L’action RPG Anima: Song from the Abyss annoncé, toutes les infos

Certains connaissent peut-être Anima: Gate of Memories, un JRPG sorti en 2016 issu d’une campagne Kickstarter. Basé sur le jeu de rôle du même univers Beyond Fantasy, celui-ci avait connu son petit succès. Le studio Anima Project annonce désormais une nouvelle adaptation, Anima: Song from the Abyss, un titre à venir sur actuelle et prochaine génération. Un site officiel a été mis en ligne pour célébrer tout ça.

Tout savoir sur Anima: Song from the Abyss

Cette fois-ci, pas de campagne de financement participatif. Anima Project a annoncé que le développement était actuellement en cours. Il s’agira toujours d’un Action JRPG qui se base sur le jeu de rôle Anima: Beyond Fantasy et il sortira sur actuelle et nouvelle génération. Bonne nouvelle, plusieurs traductions ont été confirmées, parmi lesquelles figurent le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol et l’allemand.

Anima: Song from the Abyss nous parle d’un zeppelin impérial qui s’échoue de façon mystérieuse, ce qui va causer la disparition de son équipage. Le seul chevalier de l’Ordre du Ciel restant sur le dirigeable va alors essayer de sauver sa cargaison, un puissant artefact, mais va libérer une puissante sorcière qui était enfermée à l’intérieur sans le savoir. Il va alors devoir l’aider en pactisant avec elle en échange de son salut et va se retrouver plongé dans les Abysses, lieu de cette nouvelle aventure.

On se retrouve toujours sur un action RPG avec un système de combat dynamique. On nous évoque des mécaniques de combat profondes et intuitives qui fonctionnent en temps réel avec un rythme rapide. On y contrôlera deux personnages différents qui disposent de spécificités de gameplay et l’on pourra exploser un monde ouvert riche qui renferme de nombreux secrets. On aura évidemment un système de progression avec des compétences à débloquer et de l’artisanat. On nous promet également de multiples fins.

Un topo plus que prometteur donc. On peut s’imaginer que le titre suivra les traces de ses prédécesseurs avec des bases solides, en espérant que le budget soit légèrement plus développé pour que cela puisse combler quelques lacunes. Comme on peut en atteste avec ces premières images, ce sera sans doute l’aspect graphique qui sera le plus en recul mais pour un projet indépendant de cet ampleur, ce sont des prouesses tout à fait louables.

Il faudra encore patienter avant de voir cet Anima: Song from the Abyss. Les développeurs n’ont donné ni date de sortie ni potentielle fenêtre de lancement. On sait cependant qu’il arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.