Roots of Pacha

Dans cette aventure, vous devrez quitter la vie de nomade et commencer la construction de votre village. Vous devrez créer une communauté soudée et apprendre l'agriculture, la pêche ainsi que l'élevage afin de développer votre village et répondre aux besoins de votre communauté. Vous développerez des nouvelles technologies avec le temps et aurez accès à de nouveaux moyens de récoltes et autres. Vous devrez aussi créer des relations avec les membres de votre communauté, vous pourrez d'ailleurs trouver l'amour durant votre aventure.