Steelrising annoncé par Spiders (Greedfall), premières images et infos

La semaine dernière, Spiders avait teasé sa présence à la Nacon Connect afin de nous présenter un nouveau titre. Ce jeu n’est autre que Steelrising, une toute nouvelle licence qui promet d’être nettement plus orientée action que les précédents titres du studio.

Les automates à l’assaut de Paris

Si le teaser nous laisse plus d’interrogations que de réponses sur cet univers intriguant, Jehanne Rousseau, directrice du studio, a pris le temps de nous présenter l’intrigue de Steelrising.

On y incarnera donc Aegis, un automate de sexe féminin très évolué qui n’est autre que le garde du corps personnel de la reine Marie-Antoinette. Vous avez bien lu, le titre nous plongera dans une uchronie durant laquelle le roi Louis XVI est devenu un tyran complètement fou, qui lâche une armée d’automates sur Paris pour faire taire la révolution. Notre héroïne devra alors protéger Paris et mettre fin à ce bain de sang.

La Ville Lumière sera donc le terrain de jeu principal de l’aventure, avec de célèbres monuments à explorer comme le Grand Châtelet. Le titre mettra l’accent sur l’action mais également sur l’exploration, avec des transitions naturelles entre ces deux phases. On nous promet également beaucoup de verticalité dans les déplacements.

Pour combattre tous ces automates, Aegis pourra s’aider des armes implantées dans son corps, au nombre de sept. On y retrouver des armes légères comme des éventails, ou bien un fusil ainsi que d’autres armes plus lourdes. Le jeu garde tout de même des éléments de RPG avec des quêtes secondaires qui viendront enrichir l’univers.

On attend maintenant du gameplay pour ce Steelrising, ainsi qu’une date de sortie, mais on sait au moins que le titre sera disponible sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series X.