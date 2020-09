Final Fantasy XVI annoncé en vidéo sur PC et PlayStation 5

Les rumeurs s’intensifiaient ces derniers temps autour d’un reveal prochain de Final Fantasy XVI, et il faut croire que ces dernières étaient vraies. Sony a même décidé d’ouvrir sa dernière conférence avec la présentation du jeu, qui dévoile un long trailer.

Les premières informations sur Final Fantasy XVI

Ce Final Fantasy XVI nous promet tout d’abord un cadre bien différent de ce que l’on a habitude de voir dans la série, avec un aspect médiéval nettement plus prononcé.

Le jeu n’oublie pas ses racines d’action-RPG en proposant des combats très dynamiques, tout en nous présentant des héros torturés et les fameux Espers comme Ifrit, Shiva, Titan et les autres qui seront de la partie. Vous pouvez aussi retrouver ce même trailer dans sa version japonaise.

Cet opus est produit par Naoki Yoshida, que les fans de Final Fantasy XIV connaissent bien, et c’est Hiroshi Takai qui dirige l’équipe de ce seizième épisode.

Bien entendu, aucune date ni même fenêtre de lancement n’a été annoncé pour ce titre, qui ne sera évidemment pas présent au lancement de la console.

On sait cependant que les images présentées ici ont été capturées sur PC, et que le titre sera disponible sur PC et PlayStation 5 seulement. Pour suivre l’actualité du jeu, un compte Twitter officiel a été ouvert. Plus d’informations seront partagées sur le jeu dès 2021.