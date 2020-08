Observer : System Redux

Plongé dans une année 2084 sous l'emprise des nouvelles technologies, Mat, un détective du futur, possède la capacité de hacker la conscience d'autres personnes. Celui-ci s'en sert alors pour remonter la piste de meurtres ou autres atrocités. Cependant, cette capacité rend peu à peu floue la frontière entre réel et virtuel pour notre protagoniste. Ce dernier devient alors victime d'hallucinations sensorielles des plus troublantes et effrayantes.