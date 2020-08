Hood: Outlaws & Legends annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Le State of Play n’a pas montré beaucoup de nouveau titre, si ce n’est ce Hood: Outlaws & Legends, développé par la branche de Newcastle de Sumo Digital et édité par Focus Home.

Le Robin des Bois compétitif

Le titre a ainsi présenté son concept à travers une cinématique et un extrait de gameplay où l’on peut voir que ce Hood: Outlaws & Legends lorgnera plutôt du côté de l’expérience PvPvE, avec des combats entre plusieurs groupes de joueurs ainsi que des éléments contrôlés par l’IA.

A mi-chemin entre un Assassin’s Creed et un For Honor, on devine que le titre demandera aux joueurs d’être le premier à récupérer un trésor sur la map, en mettant des bâtons dans les roues aux autres participants.

Hood: Outlaws & Legends sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en 2021.