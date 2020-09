La prochaine génération arrive à grands pas et la PlayStation 5 sera l’une des deux cadors en concurrence avec la Xbox Series X de Microsoft. Si la partie hardware est importante dans ce genre de bataille, c’est bel et bien le catalogue de jeux disponibles sur les plateformes qui fait pencher la balance dans le cœur des joueurs.

Sony est connu sur la génération PS4 pour des licences exclusives plutôt musclées (The Last Of Us 2, Ghost Of Tsushima, God of War, entres autres) et compte bien renforcer sa position pour la PS5.

Jeux exclusifs PS5

Voici une liste non-exhaustive des exclusivités qui sont attendues pour la PlayStation 5. Nous revenons ici sur les jeux qui seront disponibles dès le lancement, mais aussi ceux qui arriveront en 2021 et plus tard. Cette liste sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure des annonces.

Spider-Man : Miles Morales

Développeur : Insomniac Games

Date de sortie : 19 novembre 2020

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est un spin-off de Marvel’s Spider-Man, et l’un des premiers jeux exclusifs à la PS5. Le titre se présente sous la forme d’un standalone, et suit les débuts de Miles Morales en tant que super-héros, quelques mois après la découverte de ses pouvoirs qui seront différents de l’homme araignée Peter Parker. Le titre sera finalement aussi disponible sur PS4 en plus de la PS5.

Gran Turismo 7

Développeur : Polyphony Digital

Date de sortie : Inconnue

Gran Turismo 7 est la suite de la simulation de course phare de Playstation qui a débuté en 1997. Contrairement à GT Sport qui était fortement inspiré e-sport, cet opus principal de la saga devrait proposer tout autant de fonctionnalités online tout en mettant bien plus l’emphase sur la partie solo, notamment avec les permis.

Little Big Planet : Sackboy a Big Adventure

Développeur : Sumo Digital

Date de sortie : 19 novembre 2020

Depuis l’opus PlayStation Vita, c’est le studio Sumo Digital qui s’occupe de la licence Little Big Planet tandis que les géniteurs originaux, à savoir Media Molecule, opèrent sur Dreams.

Avec ce nouvel épisode, les développeurs comptent bien apporter un petit coup de neuf à la saga en délaissant le scrolling horizontal pour une vue du-dessus ce qui permettra une aventure possiblement plus variée en matière de level design.

Le trailer dévoilé nous montre que le jeu sera toujours orienté coopératif avec la possibilité d’être rejoint par 3 amis (on l’imagine, en local et en online comme nous y a habitué la série) et toutes les mécaniques de plateforme ayant fait la renommée des anciens épisodes semblent au rendez-vous. Seule grosse interrogation au tableau : aura-t-on un éditeur de niveaux ou non ? Notons aussi que le jeu sera disponible sur PS4.

Ratchet And Clank Rift Apart

Développeur : Insomniac Games

Date de sortie : 2021

Quatorzième jeu de la licence (si on ne compte pas les jeux mobiles), Ratchet and Clank Rift Apart est une petite vitrine technologique pour la console de neuvième génération de Sony. On est toujours face à de l’action/plateforme en 3D avec des gunfights bien nerveux où chaque arme est plus inventive que la précédente.

Nouvelle subtilité, la présence d’un gantelet permettant à Ratchet de passer dans des failles lui permettant de s’approprier le level design en se téléportant sur le terrain. Le jeu permettra également d’incarner un deuxième personnage, à savoir la femelle Lombax visible à la fin du trailer d’annonce.

Projet Athia

Développeur : Square Enix

Date de sortie : Inconnue

Annoncé comme spécialement designé pour la PlayStation 5, on ignore encore tout de Project Athia si ce n’est qu’il s’agirait d’un open world tournant sous le Luminous Engine (Final Fantasy XV).

L’univers semble très fantasy dans l’âme, bien que les chaussures de l’héroïne semblent étrangement modernes. Le jeu n’ayant pas encore de réel titre, il semblerait que sa sortie ne soit pas pour tout de suite et il faudra donc prendre son mal en patience.

Kena : Bridge of Spirits

Développeur : Ember Lab

Date de sortie : 2021

Développé par un petit studio qui a officié dans le monde de l’animation, Kena : Bridge of Spirits promet d’être une belle aventure. Dans une ambiance très onirique et mignonne, notre héroïne devra parcourir le monde afin de le préservé du mal qui le consume.

Et pour cela, elle pourra compter sur ses compétences mais également sur des petites créatures toutes mignonnes qui l’accompagneront tout au long de l’aventure. Vous avez dis kawaii ?

Stray

Développeur : BlueTwelve

Date de sortie : 2021

Projet pour le moment encore assez flou, Stray nous plongera dans le monde de la citadelle de Kowloon … aux commandes d’un chat ! Plutôt original comme jeu et le concept un peu abstrait donne envie d’en savoir plus. Malheureusement avec une sortie prévue pour 2021 sans plus de précisions, difficile d’espérer des nouvelles dans les semaines à venir, à moins d’une bonne surprise.

Goodbye Volcano High

Développeur : Ko_op

Date de sortie : 2021

Goodbye Volcano High est un jeu narratif qui se base sur les thèmes liés à la fin de l’adolescence, et sur les changements que cela implique chez les jeunes gens. Le jeu prend le pari de mettre en scène des personnages anthropomorphes plutôt que des humains, plus précisément des dinosaures, avec une direction artistique qui attire l’oeil dès le premier regard.

The Pathless

Développeur : Giant Squid

Date de sortie : fin 2020

Développé par les créateurs d’Abzu, The Pathless nous proposera d’incarner une Chasseresse parcourant une forêt maudite remplie de mystères et de secrets. Elle sera aidée par un aigle, qui pourra l’aider à voler, planer et à se déplacer à toute vitesse, ce qui sera utile pour combattre les esprits corrompus de la forêt.

GhostWire : Tokyo

Développeur : Tango Gameworks

Date de sortie : 2021

Prévu lui aussi pour 2021, GhostWire : Tokyo se passera comme son nom l’indique dans un Tokyo mystérieux et sous l’emprise d’entités surnaturelles. A l’aide de vos pouvoirs surpuissants, vous devrez vous débarrasser des esprits malins qui rôdent dans la capitale nippone. Jeu d’horreur s’il en est, la technologie audio 3D Tempest de la PlayStation 5 devrait prendre une part importante dans le gameplay du titre.

Returnal

Développeur : Housemarque

Date de sortie : Inconnue

Les développeurs de Resogun reviendront sur PS5 avec un TPS assez original se déroulant dans un univers de science-fiction. Une voyageuse de l’espace s’écrase sur une planète inconnue et sera verra attaquée par d’étranges créatures. A chaque mort, la même scène se déroule à nouveau mais avec de nouveaux cycles et en affectant la santé mentale de notre Ripley en CGI. Arriverez-vous à sortir de cette boucle temporelle ?

GodFall

Développeur : GearBox

Date de sortie : 19 novembre 2020

Peut-être jeu de lancement de la console nouvelle génération de Sony avec un certain Spider-Man Miles Morales, GodFall verra l’affrontement entre Dieux et Chevaliers dans des environnements qui rappellent les quatre éléments principaux.

Avec des allures de slasher nerveux au corps à corps, le titre devrait profiter des dernières technologies embarquées dans la nouvelle DualSense qui promet des sensations jamais ressentie jusqu’alors.

JETT : The Far Shore

Développeurs : SuperBrothers

Date de sortie : Fin d’année 2020

Vous aimez Christopher Nolan ? Vous aimez Interstellar ? Vous devriez aimer JETT : The Far Shore ! Afin d’éviter l’extinction de votre espèce, un équipage va embarquer dans un vaisseau spatial de reconnaissance afin de vous déployer sur une planète océanique où se trouve un sanctuaire important à votre survie. Le titre est prévu sur PlayStation 4 et bénéficiera de l’upgrade gratuite d’une console à l’autre.

Demon’s Souls

Développeur : Bluepoint Games

Date de sortie : 19 novembre 2020

Demon’s Souls sur PlayStation 5 est un remake du jeu éponyme développé à l’origine pour la PlayStation 3 par From Software, créateurs des Dark Souls.

Demon’s Souls est un action-RPG ayant posé les bases des Souls tels qu’on les connaît aujourd’hui, avec son challenge relevé et son level design fourbe. Cette fois-ci développé par Bluepoint Games (et toujours en collaboration avec JAPAN Studio) à qui l’on doit le remake de Shadow of The Colossus, le titre s’annonce comme une jolie claque graphique. Reste à voir si des ajouts viendront parfaire cette expérience déjà haletante à l’époque.

Solar Ash

Développeur : Heart Machine

Date de sortie : 2021

Considéré comme une suite spirituelle de l’excellent Hyper Light Drifter, Solar Ash vous propose de parcourir un monde surréaliste aux couleurs éclatantes rempli de mystères, de courses à grande vitesse, de personnages attachants et d’adversaires titanesques.

Si le gameplay est encore bien mystérieux à l’heure actuelle, les déplacements sous forme de glissades semblent être au cœur du jeu qui, contrairement à son aîné, se déroule en 3 dimensions.

Astro’s Playroom

Développeur : Sony Interactive

Date de sortie : 19 novembre 2020

Pré-installé sur toutes les PlayStation 5, Astro’s Playroom est donc un jeu de plateforme en 3D entièrement gratuit. Contrairement à l’épisode sorti sur PlayStation 4, cet opus pourra être joué sans casque VR. Cette expérience devrait servir de démonstration aux nouvelles fonctionnalités haptiques de la DualSense, manette de la nouvelle console de Sony.

Deathloop

Développeur : Arkane Studios

Date de sortie : 2021

Deathloop est un die and retry sous la forme de shooter plutôt dynamique dans lequel vous aurez accès à un arsenal complet d’armes à une main comme à deux mains.

Mais la particularité principale du titre repose sur la fonctionnalité de « retour dans le temps » qui vous permettra de corriger vos éventuelles erreurs et morts certaines. Un système de téléportation devrait également être de la partie comme dans un certain Dishonored.

Horizon : Forbidden West

Développeur : Guerilla

Date de sortie : 2021

Suite de l’excellent Horizon Zero Dawn, cette exclusivité forte chez PlayStation nous remettra aux commandes d’Aloy dans une carte plus vaste, plus diversifiée et la possibilité d’explorer les fonds marins.

Avec l’ajout de nouvelles machines prêtes à nous traquer et la présence de tribus (pacifiques et hostiles) sur le continent, nul doute que cette prochaine mouture se voudra plus complète que son prédécesseur.

God of War 2

Développeur : Santa Monica Studios

Date de sortie : 2021

On savait que Kratos et Atreus seraient de retour sur PS5, mais on attendait pas forcément une confirmation aussi vite. Le prochain God of War arrivera normalement en 2021 sur PS5, comme cela est annoncé dans un court teaser, qui nous promet que le Ragnarok arrive. On attend maintenant de voir des images concrètes du jeu pour se faire une idée de cette suite.

Final Fantasy XVI

Développeur : Square Enix

Date de sortie : inconnue

L’une des grosses annonces du dernier showcase PS5 a été le reveal de Final Fantasy XVI, un opus qui semble déjà bien différents des derniers épisodes. Aucune date n’a été annoncée pour le jeu, mais on sait qu’il sera exclusif à la PS5 lors de son lancement. 6 mois plus tard, il pourra arriver sur PC, et son exclusivité console prendra fin au bout d’un an.

Pragmata

Développeur : Capcom

Date de sortie : 2022

Voilà encore un titre bien mystérieux. Dévoilé avec un unique trailer sans gameplay, Pragmata n’aura pas manqué de faire penser aux joueurs à un nouveau jeu de Hideo Kojima. Il n’en est probablement rien puisqu’il se trouve que c’est en réalité Capcom qui se cache derrière ce jeu dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il sera disponible en 2022.

Pour tout savoir sur l’actualité de la PS5, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, mais aussi la liste de tous les jeux qui seront disponibles sur la console. Les précommandes démarreront très prochainement.