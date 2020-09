Demon’s Souls Remake

Demon's Souls Remake est une nouvelle mouture du jeu éponyme. Cette fois-ci développé par Bluepoint Games, le titre se dote de nouveaux graphismes à la pointe de la technologie pour un rendu extraordinaire. Demon's Souls est un action RPG en vue à la troisième personne. Il mélange des éléments de monde ouvert, de dungeon crawler et hack'n slash dans un univers de Dark Fantasy. Il nécessaire alors une certaine prise en main des mécaniques et un peu de stratégie avec des affrontements ardus et des donjons remplis d'ennemis et de pièges.