Depuis son lancement en 2017, Fortnite ne cesse d’enchainer les saisons les unes après les autres. Toutes, ou presque, basées sur une thématique spécifique, elles sont le théâtre d’événements en jeu, de collaborations toujours plus nombreuses et de modes temporaires saisonniers.

Le Chapitre 2 du jeu a été lancé en octobre 2019 après 2 jours d’un trou noir qui aura chaviré l’internet et acclamé Epic Games d’une telle audace : priver les joueurs et joueuses de leur poule aux œufs d’or pendant plusieurs jours avant de basculer dans un nouveau chapitre, une nouvelle île et de nouveaux mystères à élucider.

Nous avons concocté pour vous durant ces deux ans de multiples guides, astuces et articles dédiés aux nouveautés proposées par chacune de ces saisons. Alors Super-héros, Aliens, Cubes et autres agents secrets, pour quelle saison avez-vous craqué ? Pensez à répondre à notre sondage en fin d’article.

Fortnite Chapitre 2 – Le Guide Ultime

Ci-dessous, vous découvrirez l’ensemble de nos guides et articles dédiés pour chacune des 8 saisons du Chapitre 2.

Voici qui récapitule un Chapitre 2 plein de surprises et qui aura duré un peu plus de 2 ans. Maintenant, place au Chapitre 3. Si vous souhaitez aider le site, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter les passes de combat saisonniers. Merci pour votre soutien !