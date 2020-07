Zoom sur : les nouveaux lieux notables | Guide Fortnite Saison 3

A chaque nouvelle saison de Fortnite, la carte est sensiblement modifiée pour coller au nouveau thème abordé. Lors de cette saison 3 du chapitre 2, la carte était aux trois-quarts inondée en début de saison pour petit à petit se découvrir au fil des semaines. De nouvelles lieux en rapport avec l’aspect aquatique de la saison ont ainsi fait leur apparition un peu partout sur la carte.

A nouveaux lieux, nouvelles aventures

14 nouveaux lieux notables sont ainsi disséminés sur la carte. Bien entendu, d’autres lieux notables existent sur l’île mais ce sont des lieux pré-existants ayant subi une modification avec le tsunami. Découvrons ces nouveaux lieux un peu plus en détails par ordre alphabétique.

Baille de la ripaille

Ensemble de bateau et structure flottante, ce nouveau lieu se trouve juste au Nord d’un pont en acier, proche de Frenzy Farm.

Bassin de Brutus

Le bassin de Brutus n’est autre que l’ancienne Grotte. Renommée pour l’occasion, il s’agit ainsi d’un nouveau lieu notable, non visitable car les entrées sont bloquées et les bassins remplis.

Boutique du pêcheur

Il s’agit ici d’un bâtiment flottant au nord de Holly Hedges où vous trouverez pas mal de loot pour renforcer votre arsenal. Le lieu sera très probablement accessible par la route très bientôt.

Chaos des canots

Ce lieu notable a fait son apparition entre l’île de Lazy Lake et le barrage d’Hydro 16. Vous devrez d’ailleurs l’utiliser pour un des défis de la saison 4 de cette saison en parcourant un parcours chronométré en bateau.

Côte des caravanes

Situé juste à côté de Weeping Woods, ce lieux rassemble plusieurs caravanes autour d’un feu de camp et tout proche de Rickety Rig.

Entrepôt No Sweat

No Sweat est la société d’assurance du jeu. Elle est présente un peu partout sur l’île et a permis de sauver quelques bâtiments de l’inondation. Son entrepôt se trouve entre Frenzy Farm et Dirty Docks.

Festin flottant

Il s’agit d’un des nombreux restaurants flottants que vous pouvez retrouver sur l’île, tout proche de L’Autorité, au centre de l’île.

Largue-barques

Ce nouveau lieu représente un bâtiment suspendu au dessus de l’eau, proche de la gorge grandiose. Remarquez la pièce d’EXP verte en contrebas…

La gamelle et le réservoir

Ce lieu n’était autrefois pas signalé par un nom à lui seul. Dorénavant, ce complexe de station-essence et de restaurant se nomme ainsi. Il se trouve proche de L’Autorité et de Frenzy Farm.

Le cata-marrant

Ce véritable bateau-boîte de nuit se trouve dans la large zone aquatique de Rickety Rig et de la Flottille. Vous pourrez y trouver une piste de danse et de la musique.

Prêteur sur barque

Ce minuscule bateau semble se déplacer un peu partout sur la carte. Prenez garde, il est souvent pris d’assaut par les joueurs en début de partie car fournissant un certain nombre d’objets et coffres intéressants. Repérez sa position actuelle en ouvrant la carte en début de partie.

Radio pirate

Ce tout petit bateau est un siège de la résistance des Fantômes. Il se trouve tout proche du grand vortex et du Fort LaCrêpe.

Rafiot des bandits

Ce bateau, siège des plus mauvaises transactions se trouve dans la zone aquatique de Rickety Rig. Vous y trouverez pas mal d’arsenal.

Restes du requin

Enfin, ce dernier lieu notable n’est autre que le nez du Requin de la précédente saison. Il ne reste que cela de la structure pour l’heure mais avec le niveau de l’eau descendant, il est possible que l’on découvre bien d’autres choses…

Si d’autres lieux notables sont amenés à faire leur apparition, nous mettrons à jour cet article en conséquence. N’hésitez pas à parcourir nos guides ou à visiter la FAQ de Fortnite pour tout savoir sur le jeu.