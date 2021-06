Fortnite Chapitre 2 Saison 7 : découvrez le trailer de lancement

La Saison 6 du Chapitre 2 s’achève à sa fin et Fortnite vient de lancer sa toute nouvelle saison 7 et une chose est certaine : les Aliens sont de sortie. Le trailer de lancement a été publié sur Youtube en Première mondiale à 8h ce mardi 8 juin et vous pouvez le découvrir ci-dessous

Invasion

Comme nous pouvons le remarquer sur le trailer, la planète Fortnite est envahie par une espèce venue d’ailleurs. La guerre est déclarée et seule l’entraide pourra sauver la dernière réalité. On remarque également que La Fondation, un des visiteurs, coincé jusqu’alors dans La flèche au centre de l’île pour contenir le Point Zéro a été libérée et a atterri au loin dans l’eau. Il faut s’attendre à le revoir rapidement.

En attendant de nombreux articles dédiés à cette saison 7, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser le code créateur ACTUGAMING afin de réaliser vos achats en boutique et pour le nouveau passe de combat. Pour tout savoir sur cette nouvelle saison 7, nous vous invitons à vous rendre sur notre guide complet dédié à cette nouvelle saison. Le site officiel du jeu a également été mis à jour pour d’autres informations.