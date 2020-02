La Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite est lancée tambours battants et avec elle, de nouveaux lieux-dits ont été découverts. Mais ce n’est pas tout, puisque de nouveaux lieux notables (non marqués sur la carte) ont également été ajoutés. La découverte de chacun d’entre eux vous rapportera 500 EXP. Suivez le guide pour les retrouver tous.

Lieux notables

Usine de boites

L’usine de boites se trouve au Sud-Est de Lazy Lake (case G7) et se trouve être le lieu de fabrication des cartons vus permettant de vous cacher à de nombreux endroits dans la carte. Ce petit bâtiment ne vous proposera néanmoins pas un butin mirobolant.

Abri de l’Ombre – Alpha

Il s’agit ici d’un abri souterrain. Vous trouverez son accès à 3 endroits différents dans Pleasant Park (cases D2-D3). Approchez-vous des toilettes proches d’une des cages de but du terrain de foot par exemple pour y pénétrer et trouver plusieurs coffres à scanner, des Acolytes et du butin.

Abri de l’Ombre – Beta

L’Abri Beta de l’Ombre se situe au niveau de l’Est de Frenzy Farm. Vous pourrez y pénétrer grâce à des toilettes situées dans un petit bâtiment jouxtant la station service en case G4. Là, vous pourrez tomber sur des Acolytes mais aussi des coffres et autres butins. L’accès à la base est également gardé par des Acolytes à l’extérieur.

Abri de l’Ombre – Charlie

L’Abri de l’Ombre – Charlie se situe en dessous de la Radio Fortnite en case F2. Vous pouvez y accéder grâce à une poubelle en contrebas, proche du bâtiment. Vous y trouverez un coffre à scanner et plusieurs escaliers gardés par des Acolytes.

Abri de l’Ombre – Delta

L’Abri Delta de l’Ombre se situe sur une des 2 îles juste au Nord de Misty Meadows (cases E7-F7). Cette petite maison se compose comme les autres abris de quelques acolytes, de logos de la faction de l’Ombre et de coffres à ouvrir.

Abri de l’Ombre – Echo

Anciennement une simple maison, cet abri se trouve au Nord de Holly Hedges (case B4). Vous trouverez plusieurs acolytes qui la gardent et un coffre à scanner.

Maison du Fantôme

Véritable Q.G de la faction des Fantômes, cette maison regorge de passages secrets au sein de ses murs (case D5, à l’Est de Weeping Woods). Vous pouvez y pénétrer car les deux grilles d’aération cachées à des angles de la maison derrière des gros buissons. Dedans, attention à la pièce avec un coffre dont le sol se dérobe et vous fait atterrir devant 3 tourelles prêtes à dégainer. Il y existe beaucoup de portes à reconnaissance d’identité mais heureusement pour pourrez vous y déguiser.

Lieux modifiés

Mais la nouvelle carte de cette saison se compose également de lieux pré-existants, qui n’ont pas changé de noms mais qui ont été légèrement modifiés pour accueillir des acolytes par exemple.

Radio Fortnite

Proche de l’Abri de l’Ombre – Charlie, la Radio Fortnite (au Nord de la carte, case F2) est gardée par des acolytes qui vous repèreront dès que vous arriverez proche du bâtiment pour notamment aller vers l’abri par exemple. Attention donc à vos arrières et fouillez la radio pour trouver des coffres à scanner notamment.

Cet article sera probablement modifié si un nouveau lieu est découvert. En attendant, restez à l’affût pour de nouveaux articles sur Fortnite Saison 2.