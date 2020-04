Arrivées au début de la saison 2 de Fortnite, les boites aux lettres assorties aux deux factions Fantôme ou Ombre ont laissé les joueurs suspicieux pendant de longues semaines jusqu’à ce qu’elles servent à la réalisation de plusieurs défis. Réparties un peu partout sur la carte, suivez le guide pour les localiser précisément.

Vous reconnaitrez facilement à quelle faction appartient telle boîte aux lettres. Les signes du Fantôme (blanc) ou de l’Ombre (noir) se trouvent dessus.

La carte postale

Vous trouverez sur la carte ci-dessous la localisation des boîtes aux lettres présentes sur la carte de la manière la plus exhaustive possible. N’hésitez pas consulter également nos guides pour les défis et à utiliser cette carte si les défis nécessitent une boîte aux lettres.