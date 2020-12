Fortnite : Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster arrivent dans le jeu

Lors de la saison dernière, Fortnite a mis les personnages de Marvel en avant avec plusieurs événements et skins aux couleurs des plus grand super-héros de la marque. Et ce n’est pas fini, puisque trois personnages iconiques débarquent aujourd’hui en jeu, à savoir Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster.

The rightful king of Wakanda has come to the Island.

Black Panther, Captain Marvel and Taskmaster arrive in the @Marvel Royalty & Warriors Pack!

Grab the Pack in the Shop now. pic.twitter.com/qmaPtgZsII

— Fortnite (@FortniteGame) December 22, 2020