Fortnite Chapitre 6 Saison 3 : Les Super-Héros font leur show dans la nouvelle saison du Battle Royale

Prêts à sauver le monde ?

Il semblerait que le lore soit enfin de retour dans Fortnite Chapitre 6 Saison 3. Daigo, le faiseur de masques, un antagoniste apparu au début du Chapitre 6 semble déterminé à aspirer l’énergie enfouie dans le sous-sol de l’île. Pour l’arrêter, qui d’autres que de nouveaux super-héros formés à l’Académie Supernova ? Accompagnés de stars aux pouvoirs surhumains comme Superman (et son chien Krypto) et Robin, ces héros d’un nouveau genre vont devoir avant tout apprendre à canaliser leurs nouveaux pouvoirs afin d’affronter Daigo et ses sbires.

Le trailer cinématique plante comme à son habitude le décor de cette nouvelle saison. De nouveaux lieux sont donc à découvrir dès maintenant comme l’Académie Supernova, Utopia le havre de paix ou le Domaine démoniaque, lieu des méfaits de Daigo et son armée. La tenue Superman sera à débloquer à partir du 11 juillet prochain sauf pour les détenteurs d’un Pack de combat (plus cher qu’un Passe de combat).

A mesure que vous progressez dans vos apprentissages et réalisez des actes héroïques comme éliminer des joueurs adverses, survivre à des phases de la tempête, emmener un esprit à une idole ou encore éliminer des acolytes, vous augmentez votre rang de héros de C à S+, vous permettant de gagner des points de vie supplémentaires et l’accès à des caches secrètes.

La Saison 3 du Chapitre 6 doit durer jusqu’au 8 août prochain. En attendant, suivez les nouveautés de la saison toute la journée sur ActuGaming. Pour rappel, Fortnite est disponible en plus de solutions de cloud gaming sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 et même désormais sur Nintendo Switch 2 ainsi que mobiles iOS et Android.