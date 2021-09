Fortnite Chapitre 2 Saison 8 – Toutes les quêtes et nouveautés en un article

L’heure a sonné. L’affrontement entre le Dr. Slone et les gardes et l’Institut Onirique et les extraterrestres a eut lieu pendant l’événement Opération : Feu Céleste du 12 septembre et il est grand temps d’accueillir une nouvelle Saison, la Saison 8 du Chapitre 2 de Fortnite. L’île se relève doucement de ses cendres et les personnages commencent à prendre conscience de ce qu’il s’est passé, avec l’apparition de multiples cubes sur la carte.

Comme d’habitude, chaque nouvelle saison donne droit à des nouveaux lieux sur la carte, mais aussi de nouveaux objets, nouvelles mécaniques de gameplay mais surtout de nouvelles quêtes épiques et légendaires. Dans ce guide ultra-complet, nous vous proposons une sélection d’articles dédiés à cette nouvelle saison mais surtout des guides et astuces pour réussir le plus vite possible les quêtes épiques et légendaires de cette Saison 8. Alors, en piste !

Guide Fortnite Chapitre 2 Saison 8

Afin de répondre à toutes vos interrogations, vous pouvez parcourir notre guide rempli d’astuces, d’explications et d’articles spécifiques sur les nouveautés de cette Saison 8. Sachez que le site officiel du jeu permet également de compléter les informations.

Les quêtes de la Saison 8

Quêtes épiques et légendaires

Cette partie de notre guide récapitule et répertorie toutes les quêtes épiques et légendaires de cette saison 8. Ces quêtes vous permettent d’en apprendre plus sur l’histoire du jeu et des personnages peuplant l’île mais vous permettent également d’obtenir de l’EXP pour ainsi monter un à un les niveaux du passe de combat et récupérer les 100 récompenses qu’il contient.

Semaine 1 (à venir…)

Les Nouveautés de la Saison 8

