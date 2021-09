Fortnite Chapitre 2 Saison 8 : découvrez la nouvelle carte de l’île

Après un événement spectaculaire nommé Opération Feu Céleste, la Saison 8 de Fortnite Chapitre 2 a débuté ce 13 septembre après près de 13h de temps mort. Nous vous avons présente le trailer de lancement ainsi que celui du passe de combat, il est temps de découvrir la nouvelle carte grandement modifiée suite à l’explosion du vaisseau-mère et la chute de nombreux débris et cubes de différentes couleurs sur l’île.

De nouvelles villes font leur apparition comme Corny Crops qui remplace Corny Complex, mais les changements ont surtout lieu autour de ces villes, dans des zones corrompues, en orange sur la carte et dans lesquelles les Détours, des réalités alternatives, s’y trouvent. On aurait pu s’attendre à de plus nombreux changements surtout vu la fin de l’événement d’hier soir. Nous vous laissons découvrir la nouvelle carte ainsi que les nouveaux lieux, en français, pour cette saison 8 du Chapitre 2 de Fortnite.

Les cubes débarquent dans Fortnite

