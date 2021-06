Fortnite Chapitre 2 Saison 7 : voici le trailer du passe de combat

Après vous avoir présenté le trailer de lancement de la Saison 7 du Chapitre 2 de Fortnite, voici que vient celui du passe de combat, avec ses 100 paliers et autant de récompenses à débloquer. Nous vous laissons découvrir le trailer en français ci-dessous.

La dernière réalité

On peut saluer l’arrivée de Clark Kent aka Superman ou encore de Rick Sanchez du dessin-animé Rick et Morty dans les skins du passe de combat. Il semblerait que l’on puisse contrôler des vaisseaux extraterrestres et même utiliser leurs armes étranges aux dégâts dévastateurs.

Comme à chaque saison, nous vous proposons de retrouver toutes les informations sur la saison 7 sur notre guide ultra-complet. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique et notamment concernant ce nouveau passe de combat disponible dès maintenant pour 950 V-bucks.