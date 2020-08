Fortnite Chapitre 2 : toutes les nouveautés de la Saison 4 (mise à jour v14.00)

C’est l’heure d’accueillir une nouvelle saison de Fortnite Chapitre 2 avec la Saison 4 : Le Noeud du Conflit. Après avoir découvert les trailers de lancement et du passe de combat ainsi que la nouvelle carte, les fans de Marvel devraient être conquis car cette saison leur est dévouée.

Chaque saison arrive avec son lot de surprises, défis et autres nouveautés cosmétiques, faisons le point sur tout ce que les leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu. Nous apprenons par ailleurs que la saison 4 durera jusqu’au 30 novembre soit un peu plus de 3 mois.

D’ailleurs, prenez votre mal en patience car il s’agit de l’une des mises à jour les plus importantes en terme de poids de ces derniers mois. La mise à jour v.14.00 pèse pas moins de 20 Go sur PC et 11 Go sur PS4, 11 Go sur Switch et près de 13 Go sur Xbox One. A noter que les joueurs PS4 ont subi un crash de l’application au lancement de celle-ci à la reprise des serveurs. Passer la console en langage anglais règle le problème (oui oui).

Le nouvel onglet passe de combat

Chaque nouvelle saison depuis le chapitre 2 propose désormais une refonte du visuel du lobby (le salon vous accueillant) ainsi que de l’onglet passe de combat, cet onglet où vous pouvez découvrir les personnages qui le composent mais aussi accéder au récapitulatif des défis hebdomadaires et autres joyeusetés. L’onglet plutôt simple ne dispose pour l’heure que de quelques visuels (écrans et table centrale) et tient place dans l’Héliporteur du S.H.I.E.L.D contenant les héros et méchants Marvel au-dessus de l’île et qui constituera la nouvelle « île » d’attente avant les parties.

D’ailleurs, en début de partie, les vaisseaux Quinjet frôlent le bus et vous pouvez apercevoir leurs points d’atterrissage en fumée bleue sur le sol de l’île. Rendez-vous y pour éliminer les sentinelles et voler leur cargaison (à l’instar des maraudeurs la saison précédente).

L’éveil de Marvel

Cette saison, plusieurs personnages de l’univers Marvel se retrouvent catapultés dans Fortnite avec l’appel de Thor pour lutter contre Galactus (l’image ci-dessus sera d’ailleurs l’écran de chargement de cette saison 4). Ces personnages seront éveillés au fur et à mesure de votre avancée dans le passe de combat avec en apogée des défis à réaliser pour chacun d’entre eux afin d’obtenir une émote intégrée révélant la vraie nature du héros ou du méchant.

Thor sera le premier de ce type à révéler sa présence dès le niveau 1 mais à activer ses pouvoirs au niveau 15 du passe de combat avec 3 défis à réaliser. Son marteau, Mjölnir, débloquera ses pouvoirs au niveau 8 avec 1 seul défi.

Par ailleurs, les autres skins seront disponibles à ces niveaux du passe de combat :

Jennifer Walters sera disponible au niveau 22 et sa variante She-Hulk au niveau 29 avec 3 défis.

au niveau 29 avec 3 défis. Groot sera à débloquer au niveau 38 du passe de combat et ses 2 défis seront disponibles au niveau 46.

sera à débloquer au niveau 38 du passe de combat et ses 2 défis seront disponibles au niveau 46. Tornade sera disponible au niveau 53 et ses pouvoirs au niveau 60 avec 3 défis à réaliser.

sera disponible au niveau 53 et ses pouvoirs au niveau 60 avec 3 défis à réaliser. Dr. Fatalis sera disponible au niveau 67 et ses pouvoirs au niveau 74 avec 3 défis.

sera disponible au niveau 67 et ses pouvoirs au niveau 74 avec 3 défis. Le skin de Mystique sera à débloquer au niveau 80 et ses pouvoirs au niveau 86 avec 3 défis à réaliser.

sera à débloquer au niveau 80 et ses pouvoirs au niveau 86 avec 3 défis à réaliser. Tony Stark sera disponible au niveau 93 et sa tenue Iron Man au niveau 99 avec 3 défis à réaliser.

A savoir que Wolverine (et ses pouvoirs) devrait être le skin secret de cette saison que l’on pourra débloquer dans 35 jours (soit dès la semaine 6) après avoir effectué un défi chaque semaine (à l’instar de Deadpool ou encore Aquaman les dernières saisons). Chacun des skins aura également droit à une variante probablement en effectuant de nouveaux défis ou en montant de niveaux (jusqu’au niveau 220 à première vue).

De nouveaux lieux et nouveaux adversaires

Parmi les nouveautés de cette saison, on pourra retrouver un nouveau lieu, le Fief de Fatalis. Il faudra vous y rendre pour éliminer le détestable Dr. Fatalis et voler sa carte d’accès au coffre-fort pour y dérober son contenu.

Pour cela, n’hésitez pas à utiliser une des nouvelles armes, le fusil à énergie que vous pouvez trouver à un des nouveaux lieux-dits, Stark Industries, et qui inflige 41 points de dégâts aux adversaires (ou encore la pile de conserves, dont on ne dispose pas d’informations pour l’instant). A noter que les mini-drônes sont également de retour, dans les mêmes couleurs un peu partout sur la carte où se posent les Quinjets. Ils vous donneront armes et compétences de héros.

Nouvelle arme ! pic.twitter.com/CLMPJVkQ9P — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

D’ailleurs, ce fusil (ou d’autres) pourra aussi servir à éliminer de nouveaux adversaires : les robots Stark au niveau des points d’atterrissage de patrouilles Quinjet, contenant notamment des coffres du S.H.I.E.LD.

Parmi les lieux trouvant place cette saison, on retrouvera également le cimetière des sentinelles avec ses têtes de sentinelles.

Le retour des attendus et le départ de certains

Voilà quelques saisons que des armes et objets adorés par les joueurs disparaissaient les unes après les autres sans jamais revenir. Il semblerait que les développeurs aient écouté les doléances puisque d’anciens objets vont faire leur retour cette saison avec notamment :

Le fusil à pompe chasseur

Le révolver

La grenade à onde de choc

La bombe Boogie-Woogie

La grenade répulsive

Mais comme à chaque saison, d’autres objets ou armes font également leur départ du jeu avec notamment :

La grenade à leurre

La grenade empoisonnée

Le tremplin

Le pistolet-mitrailleur

Le pistolet flambeur

Le fusil à pompe tactique

A noter également que de nombreuses armes ont vues leurs statistiques modifiées pour cette saison.

Un nouveau piège

Un nouvel élément de gameplay présenté pour cette saison, l’arrivée d’un piège de feu, qui embrasera vos adversaires dès qu’ils le toucheront. Cela fait écho à l’arrivée du feu en saison dernière avec la possibilité d’embraser constructions et adversaires. Ce piège lance des boules de feu capable d’infliger des dégâts allant jusqu’à 50 points de dégâts.

Nouveau Piège de feu ! pic.twitter.com/zao2PfLxpj — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Un nouvel animal de compagnie

Groot sera accompagné d’un tout nouvel animal de compagnie, qui n’est autre que Rocket, le raton-laveur iconique que l’on peut retrouver dans les films Les Gardiens de la Galaxie notamment.

Nouvel animal de compagnie ! pic.twitter.com/13syoAxIP2 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

De tout nouveaux poissons

Certains les attendaient pour la saison passée mais les voilà enfin : de nouveaux poissons vont être disponibles cette saison avec une canne à pêche professionnelle qui les accompagne également (et que vous pouvez également obtenir en améliorant votre canne à pêche classique à un établi d’amélioration). A noter que la pêche occupe une page dans l’onglet passe de combat pour permettre de faire le point sur vos découvertes des plus de 30 poissons différents.

Chacun confère une aptitude pendant quelques secondes allant d’un bonus de vitesse, à la capacité à voir les ennemis au loin ou encore de restaurer points de vie ou bouclier, avec à l’apogée, un poisson aux allures de Midas, le personnage fil rouge de ce chapitre qui transformera tout votre attirail en rareté légendaire.

Nouveaux poissons ! (et canne a pêche pro) pic.twitter.com/Pla3tMUKm3 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Faisons le point sur les nouveaux cosmétiques ajoutés dans la fichiers du jeu. Ceux-ci seront disponibles soit dans le passe de combat soit dans la boutique dans plusieurs jours.

Le Parapluie Top 1

Parapluie saison 4 ! pic.twitter.com/8kqL2qY9x0 — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

La première fois que vous gagnez une partie dans chaque saison de Fortnite, un nouveau planeur se débloque pour vous récompenser. Cette saison, cette récompense est évidemment basée sur l’univers Marvel, tout de rouge vêtue.

Les nouvelles tenues

Nouveaux SKINS en français ! pic.twitter.com/PL8nBFIBgH — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

A chaque mise à jour, de nombreuses nouvelles tenues font leur apparition avant d’arriver en boutique. Cette fois, on retrouve également les tenues du passe de combat à débloquer ainsi que la tenue propre à la compétition en mémoire de la guerre opposant Epic Games à Apple. On rappelle que les joueurs iOS ne disposeront pas de cette mise à jour aujourd’hui.

Les nouvelles émotes

LEAK de toutes les nouvelles emotes & emojis ! pic.twitter.com/WELyDpuF3n — Yanteh (@Yanteh_) August 27, 2020

Les émotes font partie intégrante des parties permettant de distinguer une élimination, une victoire ou tout simplement saluer un joueur. Cette nouvelle mise à jour en accueille de nouvelles, présentes dans le passe de combat mais aussi prochainement en boutique.

Les nouveaux planeurs

Tous les nouveaux planeurs ! pic.twitter.com/pD62hFnFOU — Yanteh (@Yanteh_) August 27, 2020

Les planeurs permettent de débarquer sur l’île ou d’atterrir de nouveau. Parmi les nouveaux planeurs de cette mise à jour, on retrouvera ceux correspondants aux skins du passe de combat et aussi le nouveau parapluie Top 1 (voir plus haut).

Les nouvelles trainées

Nouvelles TRAINEES en français ! pic.twitter.com/tCZv7GC7IP — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Les trainées ne sont qu’accessoires (comme le reste des cosmétiques d’ailleurs), mais elles méritent d’exister et d’éclairer le ciel pour signaler votre arrivée.

Les nouveaux accessoires de dos

LEAK de tous les nouveaux sacs à dos! pic.twitter.com/LzVYEPznVn — Yanteh (@Yanteh_) August 27, 2020

Les sacs à dos sont très appréciés des joueurs de Fortnite. Les nouveaux ne devraient pas déroger à la règle puisque nombreux d’entre eux correspondent à des tenues du passe de combat.

Les nouveaux revêtements

Nouveaux CAMOUFLAGES en français ! pic.twitter.com/iBQs4VMkcH — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Les revêtements ou camouflages, permettent d’harmoniser (ou pas) votre attirail en leur administrant un design propre. A vous de choisir lequel vous préférez.

Les nouveaux outils de collecte

Nouvelles PIOCHES en français ! pic.twitter.com/2AKtl3qRbu — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Les outils de collecte (ou pioches) permettent de collecter les ressources de bois, brique ou métal pour construire vos forteresses. Ils permettent également d’infliger des dégâts aux joueurs si vous leur tapez dessus.

De nouveaux écrans de chargement

Les nouveaux Ecrans de chargement ! pic.twitter.com/MXZKD0dMrZ — LlamaLeaks | French Fortnite Leaker (@Llama_Leaks) August 27, 2020

Les écrans de chargement rythment l’avancée d’une saison. Chacun très réussi raconte une petite histoire et ils sont à débloquer la plupart du temps dans le passe de combat.

Partez à la découverte de cette nouvelle saison et n’oubliez pas de parcourir notre guide complet sur cette saison 4 de Fortnite.