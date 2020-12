Kratos (God of War) arrive dans Fortnite avec un skin spécial

Alors que Fortnite entame une nouvelle saison, notamment avec l’arrivée du héros de la série The Mandalorian, le titre se prépare pour accueillir un autre guest de choix, armé de sa hache et de ses gros muscles.

Oh, boy

Kratos, avec son look du dernier God of War, arrive donc Fortnite et dans toutes les versions du titre, pas seulement sur PlayStation. Vous pourrez donc vous procurer son skin dans la boutique de votre choix, tandis qu’un pack d’items spéciaux est disponible uniquement sur PS5.

Ce dernier contient son bouclier, sa hache, et la tête de Mimir. En plus de cela, les joueurs PS5 auront droit à l’armure complète de Kratos une fois qu’ils auront joué un match avec ce nouveau skin.