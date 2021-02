Fortnite : pour la première fois, une « présaison » aura lieu pour la saison 6 du chapitre 2

Alors que la Saison 5 du Chapitre 2 bât actuellement son plein pour le très célèbre Fortnite d’Epic Games, on apprend dans un communiqué officiel que la prochaine saison, disponible dans les semaines à venir, connaitra pour la toute première fois, une présaison compétitive.

League of Fortnite

Comme annoncé dans le long message publié, Epic Games prévoit « d’ajouter une présaison compétitive d’une semaine (du 16 au 23 mars) pour permettre aux joueurs de découvrir les nouveautés du Chapitre 2 – Saison 6 et de [leur] envoyer leurs commentaires ». Déjà connu des adeptes de League of Legends, ce système de présaison permet une réactivité des développeurs des jeux afin de corriger les éventuels problèmes remontés concernant les nouveaux objets, armes et lieux ajoutés à chaque saison afin que cela n’empiète pas sur les résultats en arènes ou pour les futurs championnats.

Les joueurs et joueuses doivent néanmoins retenir que durant cette semaine, les points de succès acquis compteront pour la conclusion de la saison 5. Ce n’est qu’à partir du 24 mars que la saison 6 compétitive commencera réellement avec une réinitialisation complète des succès. A noter que les FNCS (Fortnite Champions Series) débuteront pour la saison 6 le 22 avril, une nouvelle fois en trios comme tout le long de l’année 2021.

Ce message est finalement une occasion d’annoncer que la prochaine saison ne sera pas repoussée et débarquera bien sur nos écrans dès le 16 mars prochain. Aucun événement spécifique ne devrait clôturer la saison en cours d’après plusieurs insiders.