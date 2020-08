Défis de Wolverine | Guide Fortnite Saison 4

Avec cette saison 4 basée sur les héros Marvel, Fortnite propose de débloquer de multiples skins en réalisant des défis. L’un de ses skins, Wolverine, sera débloqué début octobre si vous réussissez tous les défis proposés chaque semaine jusque là.

A l’instar de Deadpool ou d’Aquaman les saisons passées, il vous faudra réussir ces défis accompagnés d’une récompense pour prétendre à la récupération de la tenue. Pour pouvoir réaliser ces défis, vous devez d’abord acheter le passe de combat (950 v-bucks) puis vous rendre dans l’onglet Passe de combat pour trouver les défis de Wolverine.

Suivez le guide chaque semaine pour terminer ces défis à temps. Cet article sera mis à jour en conséquence chaque semaine.

Dans les griffes de Wolverine

Semaine 1 : Enquêter sur les mystérieuses traces de griffes

Récompense : un aérosol

Wolverine semble s’être échappé et nous devons suivre sa trace. Pour trouver et observer ces traces de griffes, il vous faudra vous rendre dans la forêt de Weeping Woods, au sud-ouest de la carte. Là, il vous faudra vous rendre à 3 endroits différents et marquer une pause devant les griffes pour valider les étapes.

La première trace se trouve sur le frigo au sommet de la tour surplombant la forêt.

La deuxième trace se trouve sur un tronc d’arbre proche du ruisseau et d’une maison.

La troisième trace se trouve sur un des piliers du pont central de Weeping Woods.

Une fois les 3 griffes trouvées, vous validez le défi et débloquez la récompense.

Semaine 2 : défi disponible le 3 septembre

A suivre…

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides pour réussir les autres défis proposés par cette saison 4 de Fortnite.