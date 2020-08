Fortnite Chapitre 2 Saison 4 : le trailer du passe de combat

Après avoir découvert le trailer de lancement de la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite intitulée Le noeud du conflit, les développeurs d’Epic Games nous proposent une vidéo présentant le tout nouveau passe de combat de cette saison aux allures de super-héros.

Au programme : 100 nouveaux niveaux avec 100 nouvelles récompenses associées avec notamment de nouveaux revêtements, pioches, tenues et autres sacs à dos. Nous vous laissons découvrir le trailer en français ci-dessous.

Faites chauffer les poings !

On peut apercevoir notamment les skins du passe de combat avec Tornade, Dr Fatalis, Mystique, Wolverine, She-Hulk, Iron Man et… Groot. On aperçoit notamment les pouvoirs de chacun des personnages avec de nouvelles aptitudes. L’équipe aura pour bastion un vaisseau survolant l’île.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Android. Le jeu n'est en effet plus mis à jour sur iOS depuis cette saison.